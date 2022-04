Mundial'2022: o grupo H e os adversários de Portugal

Fernando Santos no sorteio do Mundial

Sorteio realizado em Doha. Seleção de Fernando Santos medirá forças com Uruguai, Coreia do Sul e Gana

Já são conhecidos os adversários de Portugal na fase de grupos do próximo Mundial. Uruguai, Coreia do Sul e Gana foram sorteadas e estão no caminho da equipa das Quinas no Catar.

O jogo de estreia da seleção será contra a seleção do Gana, a 24 de novembro. Coreia de Sul, de Paulo Bento, começará a sua fase de grupos diante do Uruguai.

O sorteio foi realizado em Doha, nesta sexta-feira, e ditou o futuro para a seleção de Fernando Santos.