"Houve pouco respeito da parte dos árbitros. No fim do jogo fugiram para o balneário"

Declarações de Bernardo Silva após a derrota (1-0) de Portugal na Suíça, para a Liga das Nações.

Erros: "Um golo aos 50 segundos [ndr: 56] tornou o jogo mais complicado. A primeira parte não foi muito bem conseguida, podíamos ter pressionado um bocadinho mais alto e fazer as coisas melhor. Mas acontece. Esta equipa perdeu 4-0 contra nós na semana passada e vinha preparada para ser mais agressiva, para jogar de outra forma. Na segunda parte tentámos ir à procura do golo e tivemos muitas oportunidades mas, infelizmente, o golo não apareceu. É uma derrota dura para nós. Fomos para segundo lugar no grupo e não era nada disso que queríamos."

Arbitragem: "Houve pouco respeito da parte dos árbitros. Já jogo futebol há muito tempo e no fim do jogo fugiram logo para o balneário, o que normalmente não acontece. Nem pode acontecer. Quando os árbitros cometem erros, devem assumi-los. O guarda-redes da Suíça perdeu um minuto em cada pontapé de baliza e no fim do jogo o árbitro só dá quatro minutos de compensação. O lance do penálti para eles foi completamente errado e acabámos o jogo com os jogadores completamente amarelados. Houve pequenas faltas que quebraram o jogo e isso também nos penalizou bastante. Mas não desculpa, Portugal tem de fazer muito melhor, mas essas pequenas coisas empurraram-nos sempre para trás, tornando o jogo mais difícil."

Ainda a arbitragem: "Tem de haver comunicação por parte dos árbitros; a este nível, tem de haver essa comunicação".

Contas: "Estamos obrigados a ganhar à Chéquia e aguardar pelo resultado da Espanha. As coisas ficaram mais complicadas no grupo. Devíamos estar em primeiro lugar e estamos no segundo. Faltam dois jogos e, se fizemos um bom trabalhado frente à Chéquia, temos boas hipóteses de nos qualificarmos".