Emílio Peixe e a vitória no Portugal-Inglaterra: "Se fizéssemos mais golos não seria adequado"

Redação com Lusa

Declarações de Emílio Peixe, selecionador de Portugal, após a vitória da seleção portuguesa sub-20 frente à Inglaterra (2-0), em jogo particular disputado esta quinta-feira, em Leiria.

Análise da vitória: "O resultado é inteiramente justo. Uma excelente exibição de toda a equipa, na organização no ponto de vista defensivo e ofensivo. Todos estiveram a um nível muito bom."

Satisfeito: "É um momento da época muito diferente daqueles momentos competitivos anteriores, com uma equipa mais consistente, mais organizada, com índices físicos mais altos. É dar os parabéns a estes miúdos, porque defrontámos uma seleção que tem jogadores não só um ano mais velhos, como com alguns deles a jogarem na I Liga. É fantástico."

Resultado justo: "Creio que se fizéssemos mais golos não seria adequado àquilo que era a qualidade do adversário. Houve essas oportunidades para fazer, mas creio que a vitória não sofre contestação e que o 2-0 é equilibrado."

Evolução: "É mais uma oportunidade para crescerem. Jogando estes ou jogando outros, faz parte do processo todos terem oportunidade de se desenvolverem neste espaço, portanto é continuar o desenvolvimentos dos jogadores, ajudá-los a crescer e a terem noção que têm é de aproveitar mais uma oportunidade para se mostrarem aos treinadores dos clubes, aos clubes que possivelmente poderão estar interessados neles. Tudo isto faz parte do processo. É tão importante o momento anterior como é este. É tão importante este jogo como é o próximo."

Oportunidades: "Tudo é importante. A Liga Revelação, as equipas B, de II Liga, equipas principais... Não nos podemos esquecer que esta é uma geração que empresta sete jogadores 2002 à equipa de sub-21 e portanto a qualidade está lá. Existindo esses sete jogadores pertencentes ao espaço sub-21 abrem espaço e outros tendo oportunidade também têm assumido algum destaque aqui."

Competitividade: "Obviamente que o contexto competitivo em Portugal não é hoje o mesmo de há 20 ou 30 anos atrás, e é verdade que hoje nos sub-20 temos jogadores a jogarem na I Liga, II Liga, no estrangeiro, e isso para nós é fantástico, que estamos cá para ajudar no processo de desenvolvimento e quantos mais empurrarmos para cima melhor."