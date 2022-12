André Silva lamenta a prematura eliminação de Portugal nos quartos de final do Mundial'2022

"Hoje chego a Portugal com um sentimento de vazio porque o nosso percurso no mundial terminou mais cedo do que esperávamos!", assim começa a publicação de André Silva nas redes sociais.

Um dos 26 jogadores de Portugal no Mundial'2022 assume ainda um mau desempenho individual: "Apesar de dar sempre o meu melhor não consegui estar mais presente dentro de campo para ajudar Portugal e a equipa!".

"Saímos desiludidos pois a convicção era a de que era possível continuar a viver este sonho! Ainda assim, tenho a certeza que a força deste grupo só crescerá e que nos próximos desafios estaremos mais uma vez prontos para dar o nosso melhor, com todos VOCÊS! Vamos todos juntos! Por Portugal!", concluiu.