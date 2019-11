Zico acorda de madrugada para ver o Fla de Jesus: "É espectacular!"

Equipa o atual Flamengo com o seu de 1981 que venceu Taça Libertadores e Taça Intercontinental

Considerado a maior figura da história do Flamengo, Zico passou ontem pelo Maracanã e concedeu uma entrevista ao GloboEsporte, na qual deixou grandes elogios ao trabalho de Jorge Jesus, que equiparou ao seu Fla de 1981.

"Não comparo as épocas. A nossa equipa era espectacular e a atual também é espectacular. Tem dado gosto. É um futebol ofensivo, alegre, que a torcida gosta. O Jorge Jesus entendeu o que é o Flamengo e está praticando isso. Mas não existe comparação entre as duas equipas. São épocas diferentes. O futebol mudou. Torço para que esta equipa também entre para a história com conquistas", comentou Zico, que passou 18 temporadas no Fla e em 1981 venceu o Campeonato Carioca, a Taça Libertadores e a Taça Intercontinental.

Tendo que está a viver no Japão, onde é coordenador técnico do Kashima Antlers, Zico revelou que acorda com prazer de vez em quando durante a noite para ver o Fla: "Acordo com prazer no Japão para ver os jogos do Flamengo. Faz um golo, vai atrás do segundo...faz o segundo tenta o terceiro, o quarto. Agora, sem material humano, não conseguiria. O trabalho do treinador, considero que seja 25%. Ele é um grande gestor de grupo, de seres humanos. E os jogadores correm por ele em campo."

Gabigol igualou o recorde de 21 golos no Brasileirão, que era detido por Zico. "Nem sabia. Não colocava como meta ser o artilheiro. Queria ser campeão. Se fiz 21, devo ter dado uns 50 aos meus companheiros. E esse 'time' faz isso também. É solidário. Os recordes foram feitos para serem quebrados, mas nunca me liguei em marcas pessoais. O Flamengo não tem que ter pressa para ser campeão. O 'negócio' é ser campeão. Se for dia 8 de dezembro, está ótimo. E o 'time' está com esse discurso, concentrado, buscando vencer os adversários e o título virá naturalmente.