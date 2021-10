Zenit marca sete e humilha Spartak de Rui Vitória

Rui Vitória, treinador do Spartak

Técnico português somou nona derrota em 17 jogos

Final de tarde muito complicado para o Spartak de Moscovo e para Rui Vitória, humilhado, por 7-1, no terreno do Zenit.

Ao intervalo, já a equipa do antigo treinador do Benfica perdia por quatro, depois dos golos de Azmoun (a dobrar), Claudinho e Mostovoy. No segundo tempo, o tento de honra de Promes não impediu que Mostovoy, Dzyuba e Erokhin faturassem e chegassem a um placard poucas vezes visto.

Com este resultado, a equipa do treinador português caiu para o sétimo posto. Já são nove derrotas em 17 partidas oficiais.