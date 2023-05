Zeca de regresso ao Panathinaikos após seis anos na Dinamarca

O ex-V. Setúbal jogou seis épocas e o início da sétima nos gregos, tendo chegado à seleção daquele país

Zeca Rodrigues está de volta ao futebol grego e ao Panathinaikos, onde se destacou até chegar a representar a seleção daquele país. Após seis anos no Copenhaga, o próprio anunciou o adeus nas redes sociais do clube dinamarquês. Aos 34 anos, vai assinar por dois anos com o Panathinaikos.

"Chegou a hora de dizer adeus. Quero que saibam que fiquei muito feliz e muito honrado em jogar pelo clube e pelos adeptos. Toda a história feliz tem um fim, mas estarei aqui até ao final da temporada e farei de tudo para ajudar a equipa a alcançar seus objetivos, como sempre fiz", afirmou Zeca.

O jogador, formado no Casa Pia, passou ainda pelo V. Setúbal de onde rumou à Grécia. Foi capitão no Panathinaikos e também no Copenhaga.