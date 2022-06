Zamalek, de Jesualdo Ferreira, vence e consolida liderança no Egito

O Zamalek, treinado pelo português Jesualdo Ferreira, venceu na receção ao Cerâmica Cleópatra, por 3-2, na 23.ª jornada da I Liga egípcia de futebol, e consolidou a liderança da prova.

O resultado acaba por ser enganador, visto que o Zamalek foi muito superior e esteve a vencer por 3-0, com golos do médio Emam Ashour, do avançado tunisino Seifeddine Jaziri, e de Zizo, aos 27, 38 e 58 minutos, respetivamente.

No entanto, o Cerâmica Cleópatra acabou por aproveitar um certo relaxamento da equipa de Jesualdo Ferreira para reduzir para 3-2, com golos do avançado Shady Hussein e do central tunisino Seif Teka.

Com este triunfo, o Zamalek consolidou o primeiro lugar, com 51 pontos, seguido do Pyramids, com 46 (menos um jogo) e do Al Ahly, com 44 (menos quatro jogos), enquanto o Cerâmica Cleópatra segue em 12.º, com 26 pontos.

De referir que o Al Ahly ainda não oficializou a contratação de Ricardo Soares, ex-treinador do Gil Vicente, mas tudo aponta para que este venha a assumir o comando técnico da equipa mais titulada do Egito.