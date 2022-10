Redação com Lusa

Bateu fora o Flambeau du Centre, do Burundi.

Os egípcios do Zamalek, treinados pelo português Jesualdo Ferreira, bateram fora o Flambeau du Centre, do Burundi, por 1-0, na primeira mão da derradeira eliminatória de qualificação para a Liga dos Campeões africana.

Um golo solitário de Hossam Abdulmaguid, aos 42 minutos, deu a vitória ao Zamalek, que vai receber a formação do Burundi em 14 de outubro na segunda mão.

Na Liga do Egito, o Zamalek é o líder com 77 pontos em 34 jornadas, mais seis do que o mais direto perseguidor, o Pyramids.