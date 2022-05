Zamalek de Jesualdo Ferreira surpreendido em casa pelo ENPPI

Jesualdo Ferreira, treinador do Zamalek

Redação com Lusa

O Zamalek lidera com 41 pontos em 18 jogos, seguido do Pyramids com 35, mas menos dois jogos, pelo que, em caso de triunfo, poderá igualar o conjunto de Jesualdo

O Zamalek do treinador Jesualdo Ferreira foi hoje surpreendido na Liga egípcia de futebol ao ser derrotado, em casa, pelo ENPPI, que se impôs por 2-0 na 18.ª jornada.

O defesa Ali Fawzi, aos 39 minutos, e o avançado nigeriano John Okoye Ebuka, aos 61, fizeram os golos que consumaram o triunfo do agora oitavo classificado.

O Al Ahly completa o pódio com 33 pontos, contudo tem quatro desafios em atraso, pelo que poderá vir a assumir o comando, isolado, caso consiga conquistar esses 12 pontos.