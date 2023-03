Zamalek, de Jesualdo Ferreira, perde e é eliminado da Champions africana

Derrota da equipa do Egito em casa dos argelinos do Belouizdad.

O Zamalek, do Egito, treinado pelo português Jesualdo Ferreira, perdeu em casa dos argelinos do Belouizdad, por 2-0, e segue em último lugar no grupo D da Liga dos Campeões africanos de futebol, sem hipótese de apuramento.

Na quinta jornada do grupo, os dois golos sofridos pelo Zamalek surgiram já na parte final da partida, e no espaço de quatro minutos, aos 75 e 79, pelo médio Zakaria Draoui, e pelo avançado camaronês Leonel Wamba.

Esta derrota teve como consequência a eliminação do Zamalek da Liga dos Campeões africanos, visto que falta apenas uma jornada e a equipa de Jesualdo Ferreira já não poderá alcançar um dos dois primeiros lugares, que dão acesso aos quartos de final.

Neste grupo D apuraram-se, desde já, quando falta disputar uma jornada, o Esperance Tunis, da Tunísia, que lidera com 10 pontos, e o Belouizdad, da Argélia, que segue em segundo lugar, com nove, à frente do Al-Merreikh, do Sudão, com cinco, e do Zamalek, que é último, com quatro.

Na última jornada, o Esperance Tunis recebe o Belouizdad, jogo que decidirá quem fica em primeiro e em segundo do grupo, e o Zamalek defronta em casa o Al-Merreikh, com ambos os jogos marcados para 01 de abril.