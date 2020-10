Zamalek de Jaime Pacheco vence fora e sobe ao segundo lugar no Egito

Triunfo sobre o Haras El Hadood.

O Zamalek, treinado pelo português Jaime Pacheco, venceu esta segunda-feira no terreno do Haras El Hadood, por 2-1, e subiu ao segundo lugar da Liga egípcia.

A equipa da casa adiantou-se no marcador logo aos sete minutos, através da marcação de um penálti, por Amr El Halwani, mas o Zamalek deu a volta ao marcador já na segunda parte, com dois golos aos 64 e 75, por Mostafa Mohamed e Mahmoud Hamdi, respetivamente.

Com esta vitória forasteira na 33.ª e penúltima jornada, a equipa de Jaime Pacheco subiu ao segundo lugar do campeonato, com 65 pontos, mais um do que o Pyramids, terceiro classificado, que empatou no domingo sem golos no terreno do Al-Ahly, que lidera destacadamente com 86 pontos e já assegurou o título.

Na última ronda, o Zamalek recebe o El Ismaily e, em caso de triunfo, garante a presença na Liga dos Campeões Africanos.