Zamalek, de Jaime Pacheco, empata em casa do último no Egipto

O Zamalek, treinado pelo português Jaime Pacheco, deixou hoje dois pontos na deslocação ao terreno do último classificado da I Liga egípcia de futebol, o Wadi Degla, ao empatar sem golos na 14.ª jornada, mas mantém a liderança.

A equipa de Jaime Pacheco desperdiçou um penálti aos 88 minutos, pelo médio Abdallah Gomaa, e viu ainda, dois minutos antes, o vídeoárbitro intervir e informar o árbitro da ilegalidade de um golo da equipa visitante.

Com este empate, o Zamalek lidera, isolado, com 30 pontos (em 13 jogos), seguido do Al Ahly, com 24 (10), enquanto o Wadi Degla permanece em último lugar, com oito pontos.