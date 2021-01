Zamalek, de Jaime Pacheco, empata e é alcançado na liderança

Com este resultado, o Zamalek soma agora os mesmos 20 pontos do Al Ahly

O Zamalek do treinador português Jaime Pacheco perdeu a possibilidade de liderar isolado a Liga egípcia, ao ceder empate 0-0 na visita ao Assuão, na nona jornada.

O ciclo de cinco triunfos consecutivos no campeonato - sete em todas as competições - foi interrompido frente a uma equipa que antes deste empate, o segundo seguido, vinha de quatro derrotas consecutivas, e que é 13.ª com os mesmos oito pontos do 10.º.

Com este resultado, o Zamalek soma agora os mesmos 20 pontos do Al Ahly, que na quinta-feira bateu em casa o Arab Contractors por 3-2, enquanto o El Gouna é terceiro, com 15.