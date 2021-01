Zamalek de Jaime Pacheco cola-se ao Al-Ahly no topo da classificação

Jaime Pacheco, treinador português do Zamalek

O Zamalek é segundo colocado do campeonato, com 13 pontos, os mesmos do Al-Ahly

O Zamalek, treinado pelo português Jaime Pacheco, venceu por 3-0 na receção ao último classificado, o El Geish, em jogo da sexta jornada do campeonato egípcio de futebol, e mantém-se colado ao líder e rival Al-Ahly.

Obama, aos 17 minutos, e Emam Ashour, aos 49 e 71, marcaram os tentos da formação comandada pelo técnico luso, que somou a terceira vitória seguida na prova, na qual cedeu apenas um empate.

