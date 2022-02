Xeka, médio português do Lille, é notícia de mercado em Espanha

Xeka, à direita, num duelo com Kanté, do Chelsea

Jogador de 27 anos apontado como alvo do Valência.

Em final de contrato com o Lille, Xeka poderá rumar ao Valência na próxima época. Segundo o diário "As", a equipa che, onde alinham Gonçalo Guedes e Thierry Correia, já entrou em contacto com o médio português.

Em frágil situação económica, o Valência tenta recrutar atletas livres, mas as pretensões salariais de Xeka podem travar o processo.

O jogador de 27 anos está em França desde 2016/17, após passagens por Braga, Covilhã e Paços de Ferreira, enquanto sénior.