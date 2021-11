Xeka: "Renovação? O Lille abriu-me as portas e se houver acordo, continuarei"

Médio está em fim de contrato, mas aceita renovar. Equipa dos dogues fica mais perto do apuramento na liga milionária se levarem a melhor sobre o Salzburgo

Segundo classificado do grupo G, o Lille recebe, esta terça-feira, o Salzburgo e assumirá a liderança caso vença os austríacos. Apontado ao onze titular, tal como José Fonte e Tiago Djaló, Xeka sente o grupo "sempre motivado".

"Temos oportunidade de fazer algo positivo e ficar em boa posição para passar à fase seguinte. A Liga dos Campeões dá uma motivação extra e será um jogo muito importante para mim e para o clube", disse o médio luso, cujo contrato cessa no final da época.

Para já, Xeka desconhece o futuro, mas aceita continuar no clube francês. "O clube abriu-me as portas e se houver acordo, continuarei. O Lille ficará sempre no meu coração", vincou o jogador, que cumpre a sexta temporada no campeão francês.

O Sevilha, refira-se, recebe o Wolfsburgo e em caso de derrota, os espanhóis ficam sem hipóteses de alcançar o segundo lugar do grupo G, mas ainda com via para os 16 avos da Liga Europa.