Xeka continua em França e assina por dois anos com o Rennes

Médio português vai prosseguir a carreira em França, depois de terminar uma ligação de seis anos ao Lille

Xeka vai jogar no Rennes, atual oitavo classificado do campeonato francês, tendo assinado hoje um contrato válido por duas temporadas. Tendo em conta que estava na condição de desempregado, o médio português pôde assinar já depois do fecho do mercado de transferências.

Aos 27 anos, Xeka vai continuar na Ligue 1, depois de terminar uma ligação de seis anos ao Lille, clube que ajudou a sagrar-se campeão em 2020/21. Antes representou o Braga, o Covilhã e passou pela formação de Paços de Ferreira, Valência e Gondomar.