Xeka após decidir o Lille-PSG: "Sei que há muitas dúvidas em torno da equipa"

O grande momento da noite em Telavive saiu do pé direito do médio português

Um golaço do médio português Xeka foi suficiente para o Lille vencer o PSG por 1-0, em Telavive, e consequentemente dar ao campeão francês a primeira Supertaça.

No estádio Bloomfield, em Telavive, o grande momento da noite saiu do pé direito do médio português, de 26 anos, quando, à entrada da grande área, e após receber a bola de Burak Yilmaz, disparou' forte e colocado para bater o costa-riquenho Keylor Navas, em cima do minuto 45.

No final, Xeka afirmou aos jornalistas "Foi merecido. Jogámos com habitualmente, trabalhámos em equipa. O Lille tem uma identidade especial e voltámos a demonstrá-lo. Ter sido eleito o Melhor jogador é um bónus. O mais importante é que a equipa venceu este jogo e um troféu poucos meses depois de ter conquistado a Ligue 1. O trabalho compensa. Sei que há muitoas dúvidas em torno da equipa, mas do lado de dentro sabemos o que valemos."