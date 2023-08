Xavi questionado sobre João Félix: "Vamos ver se podemos"

Declarações do treinador do Barcelona a propósito do interesse dos catalães no internacional português

João Félix continua a ser apontado por alguma comunicação social como possível reforço do Barcelona, que está à espera de garantir o português via empréstimo. Xavi comentou o assunto em conferência de imprensa.

"Como aconteceu com o Neymar, no outro dia, não posso dar nomes. A área desportiva está ciente do que consideramos melhor. Não posso adiantar nada. Vamos ver se podemos e até que ponto", declarou o técnico dos catalães, antes da segunda jornada do campeonato e da receção ao Cádiz.

De acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio, especialista no mercado, os catalães está em negociações avançadas com os colchoneros para o empréstimo do avançado português, que já declarou durante este mercado o seu amor pelo Barça.