Xavi já se reuniu com Deco, provável novo diretor do Barcelona

Deco com a camisola do Barcelona

Dupla começou a planificar a próxima temporada. Antigo craque do FC Porto e da seleção deve substituir Mateu Alemany

Xavi já se reuniu com Deco. A informação é da comunicação social espanhola, que continua a dar o nome do antigo internacional português como o provável substituto de Mateu Alemany no cargo de diretor desportivo do Barcelona.

A informação da Cadena SER surge dias depois de uma suposta reunião entre o antigo médio e Laporta ter acontecido nos gabinetes do Barcelona. As duas notícias ganham força para que Deco possa mesmo assumir um lugar importante na estrutura do clube catalão.

O regresso de Lionel Messi continua a ser o tema principal no que à próxima temporada do Barcelona diz respeito. O clube catalão terá, ainda assim, outros processos importantes, como a possível contratação de um substituto para Busquets e as vendas que ajudem as contas.

Mateu Alemany, diretor desportivo do Barcelona nos últimos anos, vai abandonar o clube catalão no final da temporada. O destino mais provável é o Aston Villa, de Inglaterra.