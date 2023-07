Xavi Hernández "não vê João Félix no Barcelona", escrevem em Espanha

Internacional português declarou recentemente o seu amor pelo emblema blaugrana

Parece ainda não ser desta que João Félix vai ver o seu futuro resolvido. Pois bem, o internacional português vive um momento complicado no Atlético de Madrid, estando com pouco espaço no plantel de Diego Simeone e, recentemente, declarou o seu amor pelo Barcelona. No entanto, apesar de o presidente, Joan Laporta, apreciar o jogador - em 2021 o clube tentou a sua contratação -, o treinador Xavi Hernández não o vê na equipa, escreve esta sexta-feira o jornal "Sport".

De acordo com as mesmas informações, o técnico espanhol vê o antigo jogador do Benfica mais como avançado do que como médio e acredita que está longe do perfil que procura: um interior com capacidade para fazer o último passe. Nesse sentido, é outro português, Bernardo Silva, o seu favorito, embora a chegada do jogador do Manchester City também seja difícil por questões financeiras.

Além do treinador, também a área económica pode ser um entrave à contratação de João Félix. O Barcelona continua com problemas de fair play para inscrever jogadores e precisa da saída de alguns futebolistas. A hipotética chegada do português agravaria a situação.