Xavi chamou "gajo português" a Bruno Fernandes e os adeptos não gostaram

Bruno Fernandes diante do Barcelona

Na antevisão à segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, Xavi nomeou alguns dos jogadores que considera serem os mais perigosos dos red devils, entre os quais Bruno Fernandes, o "gajo português". Nas redes sociais, os adeptos ingleses reagiram com críticas.

O Manchester United, de Diogo Dalot e Bruno Fernandes, recebe esta quinta-feira (20h00) o Barcelona, em jogo da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, após se ter registado um empate (2-2) no primeiro jogo, em Camp Nou.

Na respetiva antevisão à partida, Xavi foi questionado pelo jornal The Times sobre quais os jogadores mais perigosos dos red devils e, enquanto nomeou alguns, esqueceu-se do nome de Bruno Fernandes, enumerando como "gajo português".

"Erik Ten Hag construiu uma equipa e está a conseguir tirar o melhor dos seus jogadores. Isso diz muito do que ele é. Taticamente é muito bom e sabe lidar bastante bem com o balneário. Está a tirar o talento todo dos jogadores. Vejam Sancho, Rashford, o gajo português... E vê também como o Fred está a jogar...", afirmou.

Quem não gostou da escolha de palavras do técnico espanhol foram vários adeptos do United, que o inundaram de críticas nas redes sociais e até já pedem que o internacional português "marque um golo decisivo para que ele se lembre do seu nome".