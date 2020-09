Wolves venceram e Nuno Espírito Santo destacou uma dupla de ataque

Equipa orientada pelo português bateu o Sheffield United por 2-0.

O Wolverhampton arrancou com o pé direito na Premier League 2020/21, ao vencer no reduto do Sheffield United por 2-0, graças aos golos de Jiménez e Saiss.

As assistências contaram com sotaque português, com Podence a servir o mexicano no primeiro golo e Pedro Neto no segundo. Foi, aliás, a dupla que "criou" o tento inaugural que Nuno Espírito Santo elogiou após o apito final.

"Temos a sorte de contar com o Raúl [Jiménez] e o Daniel [Podence]. Eles permitiram-nos criar algumas situações mais complexas", começou por referir o técnico português, antes de individualizar os elogios ao referir-se ao avançado ex-Benfica:

"Jogou bem. Conhecemos o Raúl, para lá do talento, a forma como trabalho para a equipa é fantástica. Dá linhas de passe, é um lutador constante e, mesmo com uma pré-época limitada, preparou-se muito bem durante os treinos", acrescentou Nuno, que, depois das contratações de Fábio Silva, Vítor Ferreira e Marçal - os dois últimos estrearam-se em Sheffield -, não fechou a porta a nova investida no mercado de transferências.

"Ainda estamos a trabalhar. O plantel não está completo, precisamos de equilibrar o plantel e é isso que vamos fazer. Tudo pode acontecer até o mercado fechar", rematou.