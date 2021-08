Wolves em corrida contra o tempo por Renato Sanches

Em cima da mesa, sabe O JOGO, está a possibilidade de um empréstimo com opção de compra.

As negociações entre Wolverhampton e Lille prosseguem, com vista a uma eventual transferência do médio português para Inglaterra, mas a Sky Sports adianta que, nesta altura, é "pouco provável" que o negócio se concretize antes do fecho oficial da janela de mercado.

Em cima da mesa, sabe O JOGO, está a possibilidade de um empréstimo com opção de compra. Porém, a Sky Sports refere que ainda não foi atingido um acordo entre os clubes.