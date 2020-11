Wolves de Nuno Espírito Santo empata na receção ao Southampton

O Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, empatou a um golo, esta segunda-feira, na receção ao Southampton, na nona jornada da I Liga inglesa , com cinco portugueses a alinhar no onze inicial da equipa da casa.

O Southampton adiantou-se no marcador, aos 58 minutos, por Théo Walcott, a finalizar um cruzamento rasteiro de Che Adams, tendo os 'wolves' empatado aos 75, por Pedro Neto, numa recarga a um remate do avançado mexicano Raul Jiménez ao poste, após uma jogada de envolvimento iniciada em João Moutinho.

No onze inicial dos 'wolves' alinharam cinco portugueses por ordem de Nuno Espírito Santo: o guarda-redes Rui Patrício, o lateral-direito Nelson Semedo, os médios Rúben Semedo e João Moutinho e o extremo Daniel Podence.

O outro internacional português que alinhou, e que teve influência no resultado, foi o ala Pedro Neto, lançado em campo aos 70 minutos, a render o médio Rúben Neves.

Com este resultado, o Southampton segue em quinto lugar na prova, com 17 pontos, enquanto o Wolverhampton é nono, com 14, numa tabela liderada pelo Tottenham, treinado pelo português José Mourinho, com 20 pontos, seguido do Liverpool, com os mesmos pontos, e do Chelsea e do Leicester, ambos com 18, nos terceiro e quarto lugares.