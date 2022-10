Wolves de Bruno Lage em crise: uma vitória em 15 jogos

Este sábado, o Wolverhampton alinhou com oito portugueses no onze titular, mas perdeu por 2-0 na casa do West Ham

A carreira de Bruno Lage no Wolves não está a passar pelo momento mais feliz e isso reflete-se num número preocupante: uma vitória nos últimos 15 jogos na Premier League.

Este sábado, o Wolverhampton alinhou com oito portugueses no onze titular, mas perdeu por 2-0 na casa do West Ham, caindo para os lugares de despromoção do campeonato inglês.

Em jogo da nona jornada, o técnico português lançou José Sá, Rúben Neves, Nélson Semedo, João Moutinho, Matheus Nunes, Daniel Podence, Pedro Neto e Gonçalo Guedes de início (Toti Gomes foi suplente não utilizado), mas não conseguiu evitar o segundo desaire consecutivo no campeonato inglês.