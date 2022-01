Wolverhampton oficializa Chiquinho com contrato até 2026

Diretor-técnico explica que o jovem vai ser integrado na equipa principal.

Chiquinho, extremo que alinhava no Estoril, foi esta segunda-feira oficializado como reforço do Wolverhampton. O jovem extremo português de 21 anos assinou um contrato válido até 2026.

Scott Sellars, diretor-técnico do Wolves, justificou a contratação. "Chiquinho é um jogador jovem, excitante e talentoso, com um desempenho muito bom nas ligas portuguesas nas últimas temporadas. Se ele continuar a progredir como tem feito, acreditamos que pode ser uma excelente contratação", afirmou.

"Trouxemos vários jovens talentosos de Portugal nos últimos cinco anos, e muitos deles têm prosseguido as suas carreiras e alcançado grandes feitos aqui, pelo que esperamos que o mesmo aconteça com o Chiquinho. Como com todos os jovens jogadores, temos de ser pacientes, pois ele tem que se habituar a jogar num novo país e num novo ambiente. Mas vamos integrá-lo na equipa principal, onde poderá aprender com o Bruno Lage, os restantes técnicos e os novos companheiros. Acredito que isso vai ajudá-lo a alcançar o potencial que tem", completou.

Chiquinho foi um dos destaques do Estoril na primeira metade da temporada, com quatro golos em 20 jogos realizados. O Wolverhampton passa agora a ter 11 jogadores portugueses no plantel: José Sá, Nélson Semedo, Bruno Jordão, Rúben Neves, João Moutinho, Fábio Silva, Pedro Neto, Daniel Podence, Francisco Trincão, Toti Gomes e Chiquinho.