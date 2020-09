Wolverhampton estará "a um passo" de contratar Nélson Semedo

Mais um português a caminho do Molineux, avançam na imprensa internacional.

A possibilidade já tinha sido adiantada no sábado, mas este domingo surgem novas informações que posicionam Nélson Semedo no Wolverhampton como um negócio em fase de conclusão.

O jornalista Fabrizio Romano, da Sky Sports, entre outros, adianta que o clube inglês está "a um passo" de confirmar a contratação do lateral do Barcelona, no mesmo dia em que o emblema catalão também se prepara para colocar Arturo Vidal no Inter.

Nas últimas horas, os Wolves terão avançado com uma nova oferta pelo internacional português, que terá agradado ao Barça.

A confirmar-se, Semedo será o décimo português no plantel de Nuno Espírito Santo, juntamente com Rui Patrício, Roderick Miranda, Rúben Vinagre, Rúben Neves, João Moutinho, Vítor Ferreira, Podence, Pedro Neto e Fábio Silva.