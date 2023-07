Wolverhampton empresta Chiquinho, que não fez um minuto em 2022/23

Extremo sofreu lesão gravíssima e não fez qualquer jogo na temporada transata. Segue para o Stoke, do Championship

Chiquinho, extremo português ex-Estoril, foi emprestado pelo Wolverhampton ao Stoke City, anunciaram os dois emblemas este sábado.

Devido a uma lesão muito grave nos ligamentos, Chiquinho não realizou um único minuto em 2022/2023, depois de ter feito nove jogos na época de estreia ao serviço do Wolverhampton.

Agora, jogará na condição de emprestado numa equipa que acabou no 16º posto na última edição do Championship.

