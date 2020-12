Wolverhampton e Tottenham empatam no duelo entre Nuno e Mourinho

Equipa de José Mourinho atrasou-se na luta por um lugar no pódio.

Wolverhampton e Tottenham empataram este domingo, 1-1, em partida da 15.ª jornada da Premier League, que representou um duelo entre dois treinadores portugueses: Nuno Espírito Santo e José Mourinho, respetivamente.

Logo no primeiro minuto de jogo, Ndombélé aproveitou a ressaca de um canto para rematar forte, de fora da área, para o primeiro golo do encontro. A equipa de Nuno Espírito, recheada de portugueses, conseguiu o empate na reta final do jogo. Aos 86', canto de Pedro Neto e golo de Romain Saiss, de cabeça.

A equipa de Rui Patrício, Nélson Semedo, João Moutinho, Pedro Neto, Daniel Podence e Fábio Silva foram titulares, enquanto Vítor Ferreira foi lançado na etapa final da partida.

O resultado deixa o Tottenham no quinto lugar da tabela classificativa, com 26 pontos. Os Wolves, com 21, estão em 11.º. Na quarta-feira, a equipa de José Mourinho recebe o Fulham, no último jogo do ano dos "spurs". Já a equipa de Nuno Espírito Santos visita o Manchester United, na terça-feira.