Wolverhampton, de Bruno Lage, perde em Londres e cai para a zona de despromoção

Festa londrina diante do Wolverhampton

José Sá, Rúben Neves, Nélson Semedo, João Moutinho, Matheus Nunes, Daniel Podence, Pedro Neto e Gonçalo Guedes foram titulares nos Wolves.

O Wolverhampton, treinado por Bruno Lage e que alinhou com oito portugueses no onze titular, perdeu este sábado por 0-2 na casa do West Ham e caiu para os lugares de despromoção da Premier League.

Em jogo da nona jornada, o técnico português lançou José Sá, Rúben Neves, Nélson Semedo, João Moutinho, Matheus Nunes, Daniel Podence, Pedro Neto e Gonçalo Guedes de início (Toti Gomes foi suplente não utilizado), mas não conseguiu evitar o segundo desaire consecutivo no campeonato inglês.

O avançado italiano Gianluca Scamacca abriu o marcador aos 29 minutos com um golaço e o internacional inglês Jarrod Bowen, aos 54', selou o resultado final.

A equipa mais portuguesa da Premier League caiu desta forma para o 18º lugar da tabela classificativa - o primeiro abaixo da linha de água - e soma seis pontos, os mesmos que o Crystal Palace (17º, com um jogo a menos).

Os Wolves de Bruno Lage têm ujma vitória nos últimos 15 jogos na Premier League...

Já o West Ham, que estava na zona vermelha do campeonato à entrada para a partida, subiu provisoriamente ao 15º lugar, com sete pontos.