Wolverhampton anuncia saída de João Moutinho

Ponto final numa relação de cinco anos: João Moutinho está de saída do Wolverhampton. O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo clube da Premier League.

Assim sendo, o internacional português de 36 anos passa a ser um jogador livre, podendo assinar com qualquer clube.-

Moutinho, que em Portugal brilhou no Sporting e, especialmente, no FC Porto, chegou aos Wolves em 2018, proveniente do Mónaco, da Ligue 1.