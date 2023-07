Wolverhampton admite negociar José Sá, mas com uma condição

Nottingham Forest está interessado no guardião, que pode mudar de ares

Apontado como alvo do Nottingham Forest para a sucessão de Keylor Navas, José Sá pode mesmo mudar de ares nesta janela de transferências. De acordo com informações recolhidas por O JOGO, o Wolverhampton admite negociar o guarda-redes português, mas não sem que antes seja assegurada a contratação de um substituto que possa, desde logo, assumir a titularidade.

Essa é a condição tida como obrigatória pelos Wolves para abrir mão do luso, de 30 anos, que construiu uma excelente reputação na Premier League ao longo das últimas duas épocas. Depois de Rúben Neves (Al Hilal), Sá pode ser mais um português a deixar o clube do Molineux, sendo que Gonçalo Guedes tem possibilidades de continuar no Benfica e Podence está na agenda dos espanhóis do Bétis.

Leia também FC Porto Contrato de cinco épocas à espera de Alan Varela no FC Porto Médio argentino já conhece a duração do vínculo alinhavado pelo FC Porto, mas o Boca Juniors tenta esticar a corda até perto do valor da cláusula

Em relação ao interesse do Nottingham, está claro que o histórico inglês quer fechar a contratação de um novo "keeper". Matheus, do Braga, foi alvo de oferta, prontamente rejeitada pelos arsenalistas.