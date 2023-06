Wilson Eduardo já treina no APOEL, orientado por Sá Pinto

Ex-jogador de Sporting e Braga é reforço no emblema cipriota.

Depois de ter sido oficializado pelo APOEL Nicósia, Wilson Eduardo visitou esta quinta-feira as instalações do novo clube, para onde se transferiu proveniente dos turcos do Alanyaspor.

O antigo avançado do Sporting e do Braga assinou contrato de uma época, com outra de opção, com o APOEL, que recentemente apresentou Sá Pinto como novo treinador. O extremo esquerdo de 32 anos já vestiu inclusivamente a camisola do novo clube e apertou a mão a Prodromos Petrides, presidente. O momento foi partilhado pelo vice-campeão do Chipre nas suas redes sociais.

Depois de realizar os testes médicos e de ser formalmente apresentado, o internacional angolano integrou o primeiro treino de Sá Pinto, a realizar esta tarde, depois dos exames médicos médicos terem sido feitos de manhã.

Sá Pinto comentou nas redes sociais: "Primeiro dia no grande APOEL, já tenho coisas suficientes para fazer aqui. Estou otimista, sinto-me bem aqui. Faremos uma grande jornada. Faremos uma temporada de sucesso num clube fantástico."