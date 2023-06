William resiste à proposta do Al Nassr: "Por agora, fica"

Pedro Regufe, um dos agentes de William Carvalho, terá dito que ainda não há acordo para se tornar colega de Ronaldo

Pedro Regufe agencia a carreira de Ronaldo após o divórcio com Jorge Mendes e também estará a tratar das negociações entre o Al Nassr, o Bétis e William Carvalho.

Os sauditas pretendem o médio internacional português, embora este pretenda continuar no Bétis.

Segundo o AS, o Al Nassr está disposto a pagar a cláusula de três milhões de euros para libertar William durante estas semanas do defeso, mas o jogador ainda não está convencido com a proposta do clube.

"Acordo com o Al Nassr? Por agora, fica" terá dito Regufe ao Score365, citado pelo AS.

Já o Bétis, não vê com maus olhos a sua saída, que libertaria um total de dez milhões de euros, entre encaixe da cláusula e ordenados. Uma verba que seria decisiva para oficializar Bellerín e contratar Marc Roca.