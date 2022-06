William está longe do Fenerbahçe, mas o médio pode ser vendido

Ao que O JOGO apurou, o médio português foi alvo de uma abordagem dos turcos, mas o futuro ainda não se afigura perto de uma resolução.

A Imprensa turca avançou esta tarde que William Carvalho está prestes a assinar pelo Fenerbahçe de Jorge Jesus, mas ao que O JOGO apurou tal situação não é verdade.

De acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, o ex-jogador do Sporting, clube que detém 20% do passe do internacional português, teve apenas uma abordagem dos turcos, mas que não teve avanços recentes. O Bétis está contente com o desempenho de William e, para já, mantém em abertas as possibilidades do seu futuro: tanto pode optar pela renovação do contrato que termina em 2023 como pela venda do passe.

Ainda assim, o Bétis só aceitaria pelo menos cinco milhões de euros para iniciar conversações. O jogador não tem apenas o Fenerbahçe no lote de interessados.