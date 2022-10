William Carvalho: "Tenho contrato até 2026 e quero fazer uma época espetacular"

Declarações de William Carvalho no âmbito de um encontro virtual promovido por La Liga e Eleven Sports.

A época: "O início de temporada tem corrido da melhor maneira. A nível individual tenho jogado com muita regularidade e com boas exibições."

Futuro: "Eu tenho contrato até 2026 e quero fazer uma época espetacular e melhor do que no ano passado. Depois, no final da temporada, irei ver o que o futuro me reserva."

Campeonato espanhol: "La Liga é muito competitiva e tem adversários muito difíceis. Queremos manter-nos na parte de cima da tabela e ganhar a maioria de jogos."

Mundial: "Tenho feito um bom trabalho e tenho o sonho de ser um dos escolhidos de Fernando Santos. É a primeira vez que o Mundial será jogado em novembro. No final da época, a maior parte dos jogadores também vai com muita carga. Nas últimas semanas têm-se lesionado muitos jogadores. Queremos jogar todos os jogos possíveis. Não podemos fazer uma gestão, porque temos de lutar pelos objetivos individuais e coletivos."

Posição em campo: "Depende da forma como cada treinador olha para o jogo e para mim. No Sporting joguei quase sempre como 6 e no Bétis também comecei assim. Mas fui-me tornando um box-to-box com o Manuel Pellegrini e o Fernando Santos também me tem colocado mais como 8. As coisas têm corrido bem e se me colocam nessa posição é porque acham que posso dar algo à equipa que ela precisa. Para mim é pacífico jogar em qualquer posição no centro do campo. Sempre fui um jogador de construção e hoje em dia sou um jogador que tem aparecido mais à frente. O meu trabalho é fazer o passe entre linhas seja a 8 ou a 6 e não são os golos que fazem as minhas exibições melhores."

Segredo para uma boa época: "É o momento em que estou a ser mais consistente. Tenho sido mais regular nas exibições e é isso que aumenta o valor do jogador. É isso que tenho que continuar a fazer. É muito importante estar tudo bem fora de campo. Às vezes, os jogadores vêm treinar e não está tudo bem fora do futebol. Os adeptos exigem rendimento, mas nem sempre sabem o que se passa na vida do jogador. Temos de manter a mente sã para correr tudo bem dentro do campo. Agradeço a Deus por tudo o que tenho e espero continuar muito mais anos a jogar."

Bisou frente ao Almería: "Marco mais golos porque tenho jogado um pouco mais adiantado. Não tenho uma meta de golos para esta temporada. O que quero é ajudar a equipa com boas exibições e, se for possível, marcar mais golos do que no ano passado."

Ambição: "Já cá estou há 5 anos e o clube evoluiu muito porque a qualidade dos jogadores aumentou. Conseguimos trazer reforços com mentalidade vencedora e, hoje em dia, lutamos para jogar as competições europeias. O míster Pellegrini também ajudou nesse crescimento. É sempre bom acabar acima do rival [Sevilha], mas o primeiro objetivo é conseguir estar nas provas da UEFA. Se for por cima do Sevilha, perfeito. Penso que este ano estamos mais preparados para o acesso à Champions. Estamos juntos há alguns anos e temos a mentalidade vencedora que é necessária. O ano passado ficámos em quinto e, este ano, queremos melhorar."