William Carvalho: "Os últimos dois anos têm sido muito bons para mim"

O internacional português do Bétis participou na conferência de imprensa de antevisão do jogo com os finlandeses do HJK, na Liga Europa.

William Carvalho, internacional português do Bétis, participou esta quarta-feira na conferência de imprensa de antevisão à receção aos finlandeses do HJK, partida relativa à última jornada da fase de grupos da Liga Europa, na qual a formação espanhola já garantiu o primeiro lugar.

"No ano passado foi muito bom para mim e este também está a ser. Sinto-me muito importante com o mister, mas trabalho sempre para continuar a melhorar. Quero continuar a dar o meu melhor para ajudar a equipa. O treinador ajudou-me muito, mas é verdade que a condição física também é importante. Vou continuar a trabalhar todos os dias para estar ao meu melhor nível", declarou o médio defensivo, de 30 anos.

Independentemente do resultado com os nórdicos, o Bétis já sabe que irá integrar o sorteio dos oitavos de final da Liga Europa com o estatuto de cabeça de série. Já o segundo lugar do grupo B continua em aberto e será decidido entre a Roma, de José Mourinho, e os búlgaros do Ludogorets.