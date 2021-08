William Carvalho marcou presença no Euro'2020 com a camisola de Portugal

A Sky Sports avança que William Carvalho é alvo do Norwich, clube recém-promovido à primeira divisão inglesa.

O Norwich City quer contratar um médio até ao fecho do mercado e o português William Carvalho é um dos jogadores na mira. Segundo a Sky Sports, os canários estão em conversações com o Bétis com vista a contratar o jogador de 29 anos.

Williams parte para a quarta época em Espanha depois de cinco anos no Sporting. Na última época fez 30 jogos e marcou dois golos.