William Carvalho é muito caro para o Fenerbahçe e Jesus e já escolheu as alternativas

De acordo com a Imprensa turca, o clube de Istambul já apresentou uma proposta por Willian Arão

William Carvalho era a prioridade de Jorge Jesus para a posição 6 do Fenerbahçe na próxima temporada mas, segundo o jornal turco Fanatik, o preço exigido pelo Bétis está fora das possibilidades do clube de Istambul, que já terá virado as atenções para a alternativa: Willian Arão, médio do Flamengo.

A fonte revela que o Fenerbahçe esteve quase 20 dias em negociações com os sevilhanos pelo internacional português de 30 anos, mas o máximo que ofereceu foi 3,5 milhões de euros, valores inferiores ao da cláusula de rescisão do jogador, cifrada nos sete milhões de euros.

Com o negócio a cair por terra, a alternativa escolhida por Jesus foi Willian Arão, outro jogador que treinou no passado, neste caso quando comandava o Flamengo. O Fenerbahçe já terá apresentado uma proposta de três milhões de euros pelo internacional brasileiro de 30 anos, cujo contrato com o Mengão expira em 2023 e ambas as partes estão em negociações.

Caso a investida por Arão também não chegue a bom porto, existe ainda um "plano C" definido - Vinicius Souza, médio brasileiro de 19 anos que pertence ao Lommel, da segunda divisão belga, e que foi emprestado esta época ao Mechelen, quarto classificado da última edição do principal escalão do país (dois golos e uma assistências em 35 jogos realizados).