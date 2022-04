"William Carvalho convenceu-se que não chega jogar dez ou 20 minutos"

Palavras de Manuel Pellegrini, treinador do Bétis, sobre o internacional português.

Manuel Pellegrini, treinador do Bétis, marcou presença no programa "El Larguero" da rádio Cadena Ser e abordou a atualidade do clube, com uma referência especial a William Carvalho. O internacional português cumpre a quarta temporada ao serviço do emblema de Sevilha.

"Tem sido bastante especial. Houve bastantes 'confrontos' nestes dois anos. Penso que tem uma capacidade de rendimento muito alta, mas não o via com a exigência máxima. Os jogadores deste nível devem render de acordo com o que são capazes. Convenceu-se que não chega jogar dez ou 20 minutos. O importante é estar concentrado não apenas no jogo, mas também no trabalho físico e no compromisso. Vamos ver o que acontece em relação à sua continuidade. Seria bom se seguisse connosco", afirmou o técnico chileno.

O médio de 30 anos, ex-Sporting, leva 42 jogos realizados em 2021/22, com quatro golos marcados.