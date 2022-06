William: a oferta recusada, o interesse de Jesus e o "dilema" do Bétis

Médio português é esta segunda-feira destaque na imprensa espanhola.

William Carvalho é esta segunda-feira tema na imprensa espanhola, com o jornal "As" a escreve que o Bétis, clube que o médio representa, está perante um "dilema". O internacional português, com apenas mais uma época de contrato com o emblema de Sevilha, recusou, segundo a publicação, uma proposta de renovação com uma redução salarial.

O "As" destaca que o Bétis irá aumentar os valores da oferta, mas realça, por outro lado, que também está de olho numa transferência neste verão, embora pouco crente no aparecimento de uma grande proposta de compra.

O Fenerbahçe, clube turco agora orientado por Jesus, é o mais recente interessado. E se em termos salariais poderá convencer William Carvalho, já no que toca ao Bétis dificilmente irá pagar mais de cinco milhões de euros por uma transferência, um valor pouco convincente para o clube.

William, 30 anos, está no futebol espanhol desde 2018/19, depois de brilhar com a camisola do Sporting.