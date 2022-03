Weverton e a relação do balneário com Abel: "Confiamos nele a 100%"

Técnico português conquistou mais um troféu com o Palmeiras, ao arrecadar a Supertaça sul-americana

Na ressaca de mais um título conquistado com o Palmeiras e com Abel Ferreira no comando, Weverton, guardião do bicampeão sul-americano, contou como é trabalhar com o técnico português, que vai fazendo mais história no comando do Verdão.

"Acreditamos muito nele, confiamos muito. Vamos muito seguros para o campo sobre o que fazer, como vamos defender e atacar, se vamos sair a jogar curto, se vamos sair a jogar longo...Traz-nos muita segurança", contou o internacional brasileiro, em conversa com a SporTV.

O guardião de 34 anos destacou a confiança que o grupo de trabalho tem face ao antigo treinador do Braga.

"Confiamos nele, temos muita confiança no facto de ele ter sempre um plano, uma ideia, algo diferente para cada jogo, cada situação e cada momento. Confiamos nele a 100% e procuramos cumprir o que ele pede", explicou.