Wanya Marçal pode estrear-se pela equipa principal do Leicester em jogo da Liga Europa

Jogador de 19 anos pode estrear-se no Leicester esta quinta-feira.

Wanya Marçal, internacional jovem português, pode estrear-se esta quinta-feira pela equipa principal do Leicester. O jogador de 19 anos integra a lista de convocados para o jogo com Legia Varsóvia, referente à penúltima jornada do Grupo C da Liga Europa.



Esta é a segunda vez que Marçal está na lista de Brendan Rodgers. Em outubro, ele esteve entre os suplentes diante do Brighton, na Taça da Liga inglesa, e no jogo com o Spartak (Liga Europa). Não chegou a jogar em ambos os casos.

O médio tem tido bastante espaço nas equipas sub-23, onde já fez dez jogos, com três golos marcados e uma assistência. Além disso, ele estreou-se na seleção sub-20 de Portugal nos jogos com a Alemanha e a Inglaterra.

Wanya Marçal é filho de emigrantes portugueses. Recentemente, assinou contrato com o Leicester válido até junho de 2024. Caso jogue esta noite, ele encontrará outros portugueses no Legia Varsóvia, onde alinham o lateral Yuri Ribeiro, os médios Josué e André Martins e o avançado Rafael Lopes.