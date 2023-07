"Vou fazer o esforço para aprender chinês. Não quero ficar na minha bolha"

Fábio Abreu, à direita, trabalhou com Ricardo Soares no Moreirense

Redação com Lusa

Fábio Abreu confiante que Beijing Guoan vai conseguir melhorar classificação com Ricardo Soares como treinador.

O avançado luso-angolano Fábio Abreu disse esta terça-feira, na chegada à China, estar confiante que o Beijing Guoan, equipa pela qual assinou contrato de ano e meio, vai conseguir ascender na classificação na superliga chinesa.

"Ainda há muito campeonato pela frente", disse o jogador, de 30 anos, à agência Lusa, expressando confiança nas capacidades do treinador português Ricardo Soares, com quem trabalhou no Moreirense, na época 2019/2020, e que volta agora a encontrar em Pequim.

"No Moreirense, começamos mal e após o mister Ricardo Soares pegar na equipa conseguimos recuperar e quase fomos à Liga Europa", recordou. "Quando tens um treinador que sabe o que está a fazer, tens uma equipa que gosta de aprender e quer fazer mais, isso ajuda muito", vincou.

O Beijing Guoan, a principal equipa de Pequim, ocupa atualmente o sexto lugar da prova máxima do futebol na China, a 15 pontos do primeiro e a nove do segundo.

Abreu chega ao país asiático após duas épocas na Arábia Saudita e uma época nos Emirados Árabes Unidos. "Eu gosto de experimentar coisas novas: Não tenho medo, gosto de arriscar", frisou.

Sobre as expectativas de viver na China, um país à partida culturalmente distante das suas raízes, o jogador garantiu vir com a "mente aberta". "Quando vamos para fora não podemos pensar: este país tem que ser igual ao nosso", sublinhou. "Vou fazer certamente o esforço para aprender chinês. Não quero ficar na minha bolha", garantiu.

Nascido em Lisboa, Fábio Abreu foi viver com seis anos para a cidade de Manchester, em Inglaterra. Aos 18 anos, voltou a Portugal, para jogar no Marítimo.

Na sua última época no Moreirense, o jogador marcou 15 golos em 36 jogos. Em duas épocas no Al-Batin, na Arábia Saudita, o avançado somou 28 golos, num total de 60 jogos. O ano passado fez seis golos, em 16 jogos disputados pelo Khorfakkan, dos Emirados Árabes Unidos.

Com 30 anos, o avançado assegurou: "Não estou mais velho, estou mais experiente".

Fábio Abreu disse estar à espera da mulher e dos filhos para ir visitar os pontos turísticos de Pequim. "Quero muito ir à Grande Muralha: já ouço falar desde que sou pequeno", apontou. "Mas vou esperar pela família primeiro", ressalvou. "Já sei, se for primeiro, depois vai ser guerra em casa".