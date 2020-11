"Voltei a Portugal para que as pessoas soubessem quem é o Bruno"

Agora no Manchester United, Bruno Fernandes recorda a decisão tomada em 2017, quando assinou pelo Sporting.

Não se poderá dizer que o percurso de Bruno Fernandes seguiu os trâmites habituais do típico futebolista português. Foi em Itália que o médio começou a dar nas vistas, ao serviço do Novara, em 2012/13, época em que deixou a formação do Boavista para abraçar o desafio no estrangeiro.

Seguiu-se uma etapa francamente positiva na Udinese e, depois, na Sampdória. Só em 2017 é que o médio - agora ao serviço do Manchester United - regressou ao país natal. E fê-lo pela porta grande, assinando pelo Sporting.

O resto, como se costuma dizer, é história e, em entrevista ao podcast UTD, o internacional português explicou por que motivo quis regressar a Portugal:

"Para mim, era importante voltar e fazer nome [em Portugal]. Para que as pessoas soubessem quem é o Bruno", contou o jogador de 26 anos, que, dois anos e meio depois, em janeiro de 2020, realizaria o sonho de se transferir para a Premier League:

"Sou fã do Manchester United desde que Cristiano Ronaldo começou a jogar regularmente no clube. Era o meu clube em Inglaterra e a minha primeira escolha", acrescentou. Quase um ano depois, Bruno Fernandes afirmou-se como uma das principais peças dos "red devils", com um total de 18 golos em 33 jogos oficiais.