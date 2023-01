Volte-face no Atlético de Madrid: "O normal é que João Félix fique connosco"

Após o CEO do Atlético de Madrid ter aberto a porta de saída do clube ao avançado português durante o Mundial, o presidente colchonero afirmou este domingo que conta com a sua permanência.

Após ter ficado com um pé fora do Atlético de Madrid, João Félix, afinal, deverá ficar no clube espanhol. Quem o garante é o presidente Enrique Cerezo, que afirmou este domingo à rádio Marca que conta com a permanência do avançado português.

"Na vida não há impossíveis, mas o normal é que João Félix fique connosco", afiançou o dirigente, numa altura em que a Imprensa inglesa avança que o Atlético recusou uma proposta do Manchester United com vista ao empréstimo do antigo avançado do Benfica, que também estará a ser seguido pelo Arsenal.

Recorde-se que, durante o Mundial'2022, o CEO do Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, abriu a porta de saída do clube a João Félix, dando a entender que seria essa a sua vontade, devido à relação conturbada com o treinador Diego Simeone.

Leia também Internacional Morreu Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco da Gama Roberto Dinamite efetuou quase toda a carreira de jogador no emblema vascaíno, onde se formou, apesar de uma breve passagem pelo FC Barcelona, pelo qual fez 11 jogos em 1980, pela Portuguesa, em 1989, e pelo Campo Grande, em 1991