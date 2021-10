Vizinhos deixam mensagem a Gonçalo Paciência num post it: "Sempre a irritar os pobre gregos"

Gonçalo Paciência foi titular na vitória do Eintracht de Frankfurt sobre o Olympiacos, na Liga Europa

A partilha nas redes sociais é de autoria de Gonçalo Paciência, mas a essência da publicação é de inteira responsabilidade dos vizinhos do avançado do Eintracht Frankfurt.

Na prática, o português publicou nas redes sociais a fotografia de um post it com uma mensagem de agradecimento de uns vizinhos, plenamente satisfeitos com o desempenho de Gonçalo Paciência na vitória do Eintracht, por 3-1, na receção ao Olympiacos, na Liga Europa. O avançado esteve em campo até ao minuto 83.

"Excelente desempenho ontem [quinta-feira] à noite! Envolvido em todas as ações, sempre a irritar os pobres gregos. Continua assim", lê-se no post it.