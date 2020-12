Viviano antecipou "explosão" de Bruno Fernandes na elite europeia

O atual guardião do Karagumruk cruzou-se com o médio no Sporting e na Sampdoria e revelou que este já mostrava estar destinado a grandes feitos

Protagonista de uma passagem para esquecer no Sporting, onde não disputou qualquer jogo a nível oficial, Viviano está atualmente nos turcos do Karagumruk e recordou esta terça-feira os tempos em que partilhou o balneário com Bruno Fernandes em Alvalade e na Sampdoria. "Dei-lhe muito apoio quando ele chegou a Génova. O Bruno teve sempre tudo, mas em Itália evoluiu muito ao nível da intensidade e das questões táticas. A sua explosão não foi uma surpresa, porque ele joga com o pé direito, com o esquerdo, tem força e um pulmão inesgotável. Também é um líder e o United precisava disso", sublinhou o guardião italiano, em entrevista à radio italiana "TMW".